Feuer im «La Mirabelle»-​​Gebäude gelöscht

Das Restaurant La Mirabelle in Luxemburg-Stadt ist in Brand geraten. Das Feuer brach am Freitagmorgen aus bisher unbekannten Gründen aus. Über das Ausmaß der Schäden ist noch nichts bekannt, der Brand konnte aber schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Wie ein Feuerwehrsprecher gegenüber L'essentiel sagte, handelte es sich um einen Zimmerbrand im Dachgeschoss des Hauses. Da ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude wahrscheinlich war, seien die Häuser vorsorglich geräumt worden, teilte die Feuerwehr mit. Cédric Gantzer vom CGDIS sagte: «Es sind starke Kräfte im Einsatz.» Feuerwehrleute aus Luxemburg-Stadt und Hesperingen waren am Einsatz beteiligt. Die Einsatzkräfte bekämpften das Feuer von innen mit Atemschutzgeräten.

Restaurant am Freitagabend wieder geöffnet

«Das Feuer wurde schnell unter Kontrolle gebracht", erzählt der Restaurantbesitzer L'essentiel. Damit kann das Lokal noch an diesem Freitag wieder eröffnet werden. «Für den Mittagsservice haben wir die Reservierungen in das Sapori (ein Restaurant direkt nebenan, Anm. d. Red.) verlegt. Heute Abend sind wir aber wieder ganz normal geöffnet.»

Durch die Löscharbeiten kam es laut ACL zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Umgebung des Place Dargent. Es hatten sich einige Staus gebildet. Ein anderes bekanntes Restaurant, die Brasserie Guillaume am Knuedler, ist im vergangenen Jahr den Flammen zum Opfer gefallen.

