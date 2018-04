Abstand zwischen Armen und Reichen wächst weiter

Einkommen, Kaufkraft, Zugang zur Gesundheitsversorgung: Die Ungleichheiten zwischen den Privathaushalten des Großherzogtums nehmen in vielen Bereichen zu. Das geht aus dem neuesten Sozialpanorama hervor, das die Arbeitnehmerkammer am Montag veröffentlichte. Während das durchschnittliche Haushaltseinkommen pro Jahr (39.416 Euro) im Vergleich zu anderen Ländern der Europäischen Union insgesamt hoch bleibt, profitierten jedoch nicht alle Haushalte in gleicher Art und Weise . Niedrige Löhne sind in den vergangenen fünfzehn Jahren um 36 Prozent gestiegen. Hohe Einkommen stiegen dagegen um 62 Prozent an.

Dies sei insbesondere darauf zurückzuführen, dass immer mehr Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen stecken. «In diesen Einkommensschichten sind Tarifverträge nicht üblich», erklärt Jean-Claude Reding, Präsident der Arbeitnehmerkammer. Darüber hinaus ist die Kaufkraft der Besserverdiener (+5,9 Prozent) seit dem Jahr 2010 viel stärker angestiegen, als die der Niedrigverdiener (+0,8 Prozent). Noch beunruhigender ist, dass von 2015 auf 2016 die Zahl der Menschen, die von Armut bedroht sind, um fast acht Prozent gewachsen ist. Insgesamt waren 16,5 Prozent der Haushalte davon betroffen – Alleinerziehende am stärksten (46 Prozent). «Das ist angesichts des Reichtums des Landes nicht tragbar», erklärt Reding, der sich für eine Erhöhung des Mindestlohns stark macht.

Besonders viele Haushalte geraten durch die hohen Wohnkosten in Luxemburg in finanzielle Nöte. Fast ein Drittel aller Haushalte gab an, dass die «kämpfen müssen um über die Runden zu kommen». 4,8 Prozent der Einwohner fühlen sich schlecht versorgt. Das sind 13 Prozent mehr als im Jahr 2011.

(Thomas Holzer/L'essentiel)