Ist Luxemburgs Wahlsystem ungerecht?

Nach der Chamber-Wahl flammt die Debatte über eine Reform des Wahlsystems erneut auf. Besonders die ADR fühlt sich durch die aktuelle Regelung mit vier regionalen Wahlkreisen benachteiligt: Im Wahlbezirk Osten verpassten die Rechtskonservativen trotz eines Stimmenanteils von 9,58 Prozent knapp ihr fünftes Mandat. Auch die Piraten (7 Prozent) und Déi Lénk (3,3 Prozent) gingen zwischen Mosel und Sauer leer aus.

Damit bleiben rund 20 Prozent der Ost-Stimmen bei der Neubesetzung der Chamber unberücksichtigt. Gleichzeitig behält die CSV trotz massiver Einbußen von acht Prozentpunkten ihre drei Sitze im Osten.

Parteien bereit für Diskussionen

«Wir fordern seit Jahren eine Reform des Wahlsystems», sagt der ADR-Deputierte Fernand Kartheiser zu L'essentiel. Auch andere Parteien hätten das Problem mittlerweile erkannt. Neben der ADR plädieren auch Déi Gréng, die im Osten ein Mandat erhielten und wahrscheinlich wieder in der Regierung vertreten sein werden, für Änderungen. Die Aufteilung in vier Bezirke sei ungerecht, erklärte Parteipräsident Christian Kmiotek am Montag bei RTL. Auch die LSAP erklärte sich in ihrem Wahlprogramm bereit, über die Einführung eines einheitlichen Wahlbezirks «zu diskutieren».

CSV-Chef Marc Spautz sagte, dass sich seine Partei einer solchen Diskussion nicht verschließen wolle. Meistens sei es jedoch so, dass das Thema ein paar Monate nach der Wahl wieder aus der öffentlichen Debatte verschwinde. ADR-Mann Kartheiser hakt hier ein: «Der Druck auf die CSV wächst. Denn auch in der Bevölkerung sinkt die Akzeptanz für die aktuelle Einteilung in vier Wahlbezirke.»

Laut DP-Parteichefin Corinne Cahen können Änderungen am Wahlgesetz nur von einer breiten parlamentarischen Mehrheit beschlossen werden. Mit 21 Abgeordneten verfügen die Christsozialen im Parlament immer noch über eine Sperrminorität, um Verfassungsänderungen zu verhindern.

Die beiden großen Wahlbezirke Zentrum und Osten schicken derzeit 21 beziehungsweise 23 Abgeordnete an den Krautmarkt, während die bevölkerungsärmeren Regionen Osten und Norden nur sieben beziehungsweise neun Deputierte stellen. In den kleinen Bezirken müssen Parteien über große Hürden springen, um einen der raren Sitze zu ergattern. Im Osten liegt die Schwelle für ein Mandat bei 12,5 Prozent der Stimmen, im Norden bei zehn Prozent.

