Was die Kommunen für Weihnachtsdeko ausgeben

Weihnachtliche Stimmung lassen sich die Gemeinden Luxemburgs in diesem Jahr wieder einiges kosten. Den Spitzenplatz bei den Ausgaben belegt die Stadt Luxemburg. Sie stellt 3,2 Millionen Euro zur Verfügung, um 125.000 Einwohner und zahlreiche Besucher von außerhalb zu erfreuen. Die Winterlights, einschließlich des Weihnachtsmarktes und der Sicherheitskosten, belaufen sich auf 1,95 Millionen Euro. Das Gesamtbudget für die Beleuchtung in der Hauptstadt kommt auf 1,25 Millionen Euro.

Weiter im Norden liegt Clerf mit seinen 5600 Einwohnern. Hier werden rund 63.000 Euro ausgegeben, um alle Ortschaften der Gemeinde zu schmücken und zu unterhalten. Zehn kleine Häuser wurden in den Straßen aufgestellt: Sie zeigen jeweils einen Auszug aus dem Märchen «Cliärrwer Fair Nëss», in dessen Mittelpunkt der faire Handel steht. Die kinderfreundliche Animation, kostet etwa 8000 Euro. «Vom Schreiben der Geschichte, der Illustration bis zur Umsetzung», erklärt die Kommune gegenüber L'essentiel. «Die Häuschen, die vom technischen Dienst der Gemeinde gebaut wurden, wurden vom letzten Jahr übernommen.»

Corona lässt die Kosten steigen

Saeul, mit etwa 900 Einwohnern die kleinste Gemeinde des Landes, knausert ebenfalls nicht und gibt 20.000 Euro aus, um ihre Straßen während der Feiertage zu beleuchten. Im Allgemeinen sparen die Gemeinden in diesem Jahr nicht am Weihnachtsbudget. In Clerf wird dieses Jahr auch das Bahnhofsviertel beleuchtet, wodurch die Kosten für die Beleuchtung auf 55.000 Euro ansteigen. Die Ausrüstung wird bei einem lokalen Anbieter gemietet, der auch die jährliche Wartung übernimmt. Ansonsten ist die Deko dieselbe, die im vergangenen Jahr beschafft wurde. Die verwendeten Tannenbäume wiederum seien «mit Wurzeln in Behältern, die es ermöglichen, von Jahr zu Jahr zu wachsen».

In der Hauptstadt ist es Corona, welches die Kosten in die Höhe treibt. «Das Budget für die Winterlights wurde durch die Einführung von Barrieren, Zugangskontrollen und Mitarbeiter, die den CovidCheck durchführen, erhöht», berichten die zuständigen Stellen. Jedes Jahr kauft die Stadt neue Dekorationselemente: «Ein mehrjähriges Konzept ermöglicht es, die Neuanschaffungen, die hauptsächlich bei großen europäischen Herstellern getätigt werden, zu staffeln». Seit elf Jahren wird die Festbeleuchtung zu 100 Prozent mit LEDs betrieben, was Energie und Geld spart.

(nc/L'essentiel)