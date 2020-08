Wer hat das «R» von der Chamber gestohlen?

Dieser Ort in der Stadt ist nicht zu übersehen. Vielmehr noch: Neben der Palastwache ein paar Meter weiter, ist er ein Platz für ein Erinnerungsfoto: das Parlamentsgebäude mit der Inschrift «Chambre des députés» in der Rue du Marché-aux-Herbes in Luxemburg-Stadt.

Ebenso wenig waren demnach die Arbeiten an der Fassade des Gebäudes zu übersehen: Der Buchstabe «R» war vor kurzem verschwunden. «Gestohlen» wie eine Quelle vor Ort zu wissen schien. So arbeitete an diesem Dienstagmorgen ein spezialisiertes Unternehmen daran, die Glaubwürdigkeit der institutionellen Inschrift wiederherzustellen. Jeder goldene Buchstabe wurde von der Wand abgeschraubt und ersetzt. Eine sommerliche Kuriosität und eine kleine Animation für diejenigen, die vorbeikamen.

(jw/L'essentiel)