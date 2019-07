Brand einer Scheune mit Stroh und Heu gelöscht

Nach den vielen Bränden, die das Großherzogtum in den vergangenen Tagen heimgesucht hatten, musste die Feuerwehr am Sonntag erneut ausrücken. Wie das großherzogliche Feuerwehr- und Rettungskorps (CGDIS) am Sonntagmorgen mitteilte, war um kurz nach 6 Uhr ein Großbrand auf einem Bauernhof in Colpach-Bas, einem kleinen Dorf in der Gemeinde Ell im Westen des Großherzogtums und in unmittelbarer Nähe von Belgien, ausgebrochen.

Bei der Ankunft der Feuerwehrleute, stand eine Scheune mit einer großen Menge Heuballen in Flammen. Fast hundert Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Ställe in unmittelbarer Nähe der Scheune und insbesondere die Biogasanlage zu schützen. Tiere in unmittelbarer Nähe zum Brandherd mussten in Sicherheit gebracht werden. Zudem wurde aus dem Teich am Schloss von Colpach und der Attert Wasser entnommen, um das Feuer zu löschen.

800 Heuballen mussten geschützt werden

Das Feuer sei gegen 8.20 Uhr gelöscht worden, hieß es. Insgesamt 800 Heuballen befanden sich an der Unglücksstelle. Sie seien über den gesamten Hof verteilt worden, um sicher löschen zu können.

(fl/L'essentiel)