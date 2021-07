Mann verprügelte Ex-​​Freundin stundenlang

Ein Mann soll am Samstagabend in seiner Wohnung in der Hauptstadt mehrere Stunden seine Ex-Freundin misshandelt, geschlagen und mit dem Tod bedroht haben. Das teilt die Police Grand-Ducale am Donnerstag mit. Das Opfer sei schwer verletzt worden, habe sich aber schließlich in Sicherheit bringen können.

Die Kriminalpolizei war eingeschaltet worden, um nach dem gewalttätigen Mann zu fahnden. Zunächst blieb die Suche erfolglos.

Am heutigen Donnerstagmorgen ist er schließlich in Differdingen gefunden und verhaftet worden.

(L'essentiel)