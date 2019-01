Google ist gerade in Howald unterwegs

Die große Rückkehr der Google Street View-Autos auf den Straßen Luxemburgs wurde bereits im Oktober 2018 angekündigt. Am Dienstag machte uns ein Mobile Reporter darauf aufmerksam, dass die auffälligen Fahrzeuge tatsächlich wieder durch das Großherzogtum düsen.

«Ich habe dieses Fahrzeug während meiner Tour in einem Wohngebiet bei Howald gesehen», berichtet der Postbote Emmanuel Perez am Telefon. «Es war das allererste Mal, dass ich eins zu Gesicht bekommen habe. Da ich ein begeisterter Nutzer von Google Maps bin, war ich sehr gespannt, wie es funktioniert. Das Auto war in den Niederlanden registriert und war mit zwei Insassen unterwegs. Ein Kollege sah das gleiche Fahrzeug in Cents.»

Das Ziel von Google ist bekannt: die 2009 gestartete Datenbank an Street View-360 Grad-Aufnahmen soll weltweit möglichst aktuell sein. Luxemburg ist seit 2014 dabei. Fünf Jahre später hat sich das Land mit den vielen neuen Gebäuden zwangsläufig verändert und die Google Street View-Autos wurden einmal mehr ins Großherzogtum geschickt.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)