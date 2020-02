Arbeitslosenzahlen sind «kein Grund zur Panik»

5,5 Prozent der Erwerbsfähigen waren am 31. Januar auf Jobsuche, so die am Donnerstag von der Adem veröffentlichten Zahlen. Dies entspricht 16.476 Menschen. Im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres ist die Zahl der Arbeitslosen um satte 8,7 Prozent gestiegen. Die Zahl der bei der Arbeitsagentur registrierten Nichtansässigen ging hingegen um 8,9 Prozent zurück auf 2467 Personen.

Im vergangenen Monat wies die Adem darauf hin, dass die jüngste Erhöhung mit der neuen Berechnungsmethode zusammenhänge. «Die Entwicklung ist sicherlich nicht erfreulich, aber auch nicht beängstigend», sagt Pierre Gramme von der Adem. «Das Problem ist, dass zuletzt weniger Menschen aus der Arbeitslosigkeit herausgekommen sind. Gleichzeitig ist die Zahl der Menschen, die neu registriert wurden, annähernd gleich geblieben.»

Derzeit gebe es jedoch es keinen Grund zur Panik. «Wir müssen die Zahlen für Februar abwarten, um ein klareres Bild für das Jahr 2020 sehen zu können», sagt Gramme. Üblicherweise nehme die Zahl der Stellenangebote zu Jahresbeginn auch wieder zu, «insbesondere im Bereich der Zeitarbeit.»

(jw/L'essentiel)