Emaischen 2021 wird nicht stattfinden

Die Emaischen sollte am Ostermontag, dem 5. April, anders als gewohnt stattfinden. Wegen der aktuellen Corona-Lage hat die Stadt Luxemburg nun allerdings doch entschieden, die Veranstaltung abzusagen. Das teilten sie am Freitag in einer Pressemeldung mit.

Anfangs hieß es von Seiten der Stadtverwaltung, der beliebte Markt, bei dem Händler Péckvillercher (Tonpfeifvögel) verkaufen, coronabedingt nicht traditionell in den Straßen den Hauptstadt stattfinden zu lassen. Der Plan: Eigentümer sollten den Händlern Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, um die Péckvillercher doch noch verkaufen zu können – selbstverständlich würden auch hier die Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt werden. Doch auch die alternative Version der Emaischen fällt nun dem Virus zum Opfer.

Bereits 2020 musste die Veranstaltung wegen der Pandemie abgesagt werden.

(ol/L'essentiel)