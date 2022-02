MeteoLux warnt erneut vor starkem Wind

Nach den Stürmen vom Wochenende werden am Donnerstagnachmittag erneut starke Windböen in ganz Luxemburg erwartet. MeteoLux hat für das Großherzogtum für den Zeitraum zwischen 15 und 18 Uhr die gelbe Alarmstufe ausgerufen. Die Meteorologen von Findel rechnen mit Böen zwischen 60 und 70 Stundenkilometern. «Mit dem Durchzug der Kaltfront können die Böen kurzzeitig bis zu 80 Stundenkilometer erreichen», so MeteoLux.

Der Grund dafür ist ein Tief über der Norwegischen See, das labile Luftmassen mit sich bringt, sowie eine Kaltfront, die am späten Nachmittag Luxemburg überqueren wird. Bis zum Abend sind Regenschauer möglich. Die Nacht wird bei leicht bewölktem Himmel trocken bleiben.

Der Freitagmorgen wird voraussichtlich ruhiger, aber Böen von 40 bis 50 Stundenkilometern können auch am Freitagnachmittag wieder auftreten. Am Wochenende wird es dann sonniger und deutlich weniger windig.

(L'essentiel)