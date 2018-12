Polizei ermittelt wegen illegal gefällter Bäume

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Polizei ermittelt in dem Fall, der Bäume, die vergangene Woche illegal gefällt worden waren. Dabei gab die Police Grand-Ducale an, dass die Ermittlungen bereits einige Fortschritte gemacht hatten. Demnach wurden zwei Fahrzeuge gefunden, die mit der nächtlichen Abholzung in Verbindung gebracht werden können.

Es handelt sich um einen grauen Geländewagen sowie einen weißen Audi Coupé oder Cabrio. Die Behörden versuchen nun, die Besitzer sowie die zum Tatzeitpunkt Fahrer der Wagen zu identifizieren.

In der Nacht von Freitag, 23. November, auf Samstag, 24. November, hatten Unbekannte an zwei Straßen insgesamt neun Bäume gefällt. Sie waren dabei mit Motorsägen vorgegangen und hatten die gefällten Bäume am Straßenrand zurückgelassen.

(L'essentiel)