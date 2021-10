Gewerkschaften gehen gegen CovidCheck vor

Die Gewerkschaften sind über die Ausweitung des CovidCheck auf die Arbeitswelt verärgert. Der OGBL, der LCGB und der CGFP haben am Sonntag der Regierung ein Ultimatum gestellt, diesen Punkt des Covid-Gesetzes zu ändern. Über das Gesetz wird am Montagmorgen in der Abgeordnetenkammer abgestimmt In einem gemeinsamen Schreiben fordern sie, dass dieser Punkt bei der Abstimmung vom Rest des Covid-Gesetzes getrennt und abgelehnt wird. Sollte bis zum 31. Oktober, dem Tag vor der Umsetzung der umstrittenen Maßnahme, kein Kompromiss gefunden, wollen die Gewerkschaften mit «rechtlichen und gewerkschaftlichen Maßnahmen» dagegen vorgehen. Sie drohen mit Maßnahmen, einschließlich Streiks.

Mit dem jüngsten Covid-Gesetz, das am Dienstagmorgen in Kraft treten soll, wird der CovidCheck auf den Arbeitsbereich ausgedehnt. Die Unternehmen können es dann auf freiwilliger Basis in allen oder einem Teil ihrer Räumlichkeiten anwenden, beispielsweise bei Veranstaltungen oder Versammlungen mit großem Publikumsverkehr. Die Gewerkschaften lehnen diese Idee ab, da sie befürchten, dass dies «den Ungeimpften das Leben zur Hölle machen würde». Der OGBL, der LCGB und der CGFP sind auch besorgt über die Sanktionen, die aufgrund der Regelung gegen die Beschäftigten verhängt werden könnten.

Die Aleba, die Gewerkschaft des Banken- und Finanzsektors, vertrat am Sonntag eine andere Auffassung. In einer Pressemitteilung bekundete sie ihre Unterstützung für CovidCheck, «während sie gleichzeitig Lösungen für Arbeitnehmer fordert, die sich nicht impfen lassen können oder wollen».

(jg/L'essentiel)