So will Esch die Innenstadt wieder beleben

Élodie, Sally und Amandine, drei Schülerinnen aus Esch, sind von der Fußgängerzone ihrer Stadt wenig begeistert. «Die Stadt ist ausgestorben. Seit das Einkaufszentrum Belval Plaza eröffnet hat, ist in der Innenstadt nichts mehr los. Es gibt keine guten Angebote für junge Leute, auch keine Bars mit Terrassen.» Die drei jungen Mädchen zieht es auch abends lieber nach Belval. Denn in Esch fehle es an guten Ausgehmöglichkeiten.

Dagegen will die Stadt jetzt etwas tun. Im vergangenen Mai wurden insgesamt 1300 Personen zur aktuellen Situation befragt, 76 Prozent davon kamen aus Esch. Auch Georges Mischo (CSV), der Bürgermeister der Stadt, ist sich des Problems bewusst: «Wir haben keine Kontrolle über die Läden. Es ist schwierig, eine Vielfalt durchzusetzen. Als Stadt können wir nicht zehn Räume für potenzielle Unternehmen kaufen. Andererseits denke ich, dass wir attraktiv werden müssen, damit neue Unternehmen gegründet werden können.»

Sauberkeit und Sicherheit sollen Attraktivität steigern

Im Bezug auf die Attraktivität plant die Stadt die Rue de l'Alzette, die Haupteinkaufsstraße im Zentrum, grüner zu gestalten. «Es ist wichtig, eine angenehme und ruhige Atmosphäre für die Passanten zu schaffen», erklärt Mischo. Auch die Sauberkeit soll verbessert werden. Hier appelliert der Bürgermeister an jeden Einzelnen weder Müll, noch Hundekot oder Zigarettenstummel auf öffentlichen Straßen zu hinterlassen.

Doch viele Anwohner fordern vor allem mehr Sicherheit. Sie beklagen sich über den illegalen Drogenhandel in der Stadt, der ihnen vor allem nachts ein ungutes Gefühl gebe. Im Zuge dessen plant die Stadt die Polizeipräsenz mit sechs zusätzlichen Beamten zu erhöhen sowie die Straßenbeleuchtungen auszubauen, damit sich die Anwohner wieder sicher fühlen.

(Olivier Loyens/L'essentiel)