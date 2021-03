Paulette Lenert ist in Nennig (D) zusammengebrochen

Luxemburgs Gesundheitsministerin Paulette Lenert ist am Dienstagabend an einem Weiher in Nennig aufgefunden und mit Verdacht auf einen Schlaganfall in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie das «Luxemburger Tageblatt» schreibt, habe sich dieser Verdacht nicht bestätigt. Die Ministerin sei am Mittwochmorgen wieder nach Hause entlassen entlassen worden und erhole sich.

Nächste oder übernächste Woche wolle sie sich nach eigenen Angaben wieder ins politische Tagesgeschäft zurückmelden. Gerüchte, nach denen sie sich das Leben nehmen wollte, dementieren sowohl die Ministerin selbst wie auch Vize-Premier Dan Kersch. Die Ministerin sagt: «Ich würde mir ganz sicher nicht wegen der Politik das Leben nehmen».

(L'essentiel)