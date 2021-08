Auslandsreisen steigern das Ansteckungsrisiko

Die Dynamik ist in dieser Jahreszeit zwar nicht besonders überraschend, aber trotzdem bemerkenswert. Nach den neuesten Zahlen des luxemburgischen Gesundheitsministeriums stellen die Auslandreisen in Luxemburg die einzige ansteigende Risikoquelle dar. Mehr als 21,1 Prozent der Corona-Infektionen wurden infolge eines Aufenthalts im Ausland festgestellt. Ende Juni lag diese Zahl noch bei 6,2 Prozent.

Die Verbreitung der Delta-Variante, die in bestimmten Nachbarländern eine größere Rolle spielt, sowie die von Ort zu Ort sehr unterschiedliche Gesundheitslage zählen unter anderem zu den Ursachen. Es sei jedoch nicht angemessen, dies als Fatalität oder als Ergebnis schlechten Managements in anderen Ländern zu werten. «Der Ferieneffekt ist zwar deutlich ausgeprägt, doch die Zahlen steigen nicht drastisch an. Es besteht kein höheres Risiko, sondern ist eher eine Frage des Verhaltens», erklärt Gesundheitsdirektor Dr. Jean-Claude Schmit.

Cluster im Mittelmeerbereich

Konkret hänge das Ansteckungsrisiko im Ausland meistens davon ab, ob die Urlauber die Hygienemaßnahmen einhalten oder nicht. Vor einem Monat hatten sich elf Schüler der Europäischen Schule während eines Urlaubs auf Mallorca mit dem Coronavirus infiziert. Ursache dafür war, dass sich auf der belebten spanischen Insel ein großer Cluster entwickelt hatte. Kürzlich verhängte die griechische Party-Insel Mykonos eine nächtliche Ausgangssperre nachdem die steigenden Corona-Zahlen dort für Besorgnis sorgten.

Auslandsreisen sind nach wie vor die zweithäufigste Infektionsquelle für die Einwohner Luxemburgs – knapp hinter der Familie (29,8 Prozent), aber weit vor Freizeitaktivitäten (4,1 Prozent). Bei 38,3 Prozent bleibt die Infektionsquelle unbekannt.

