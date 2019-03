Großherzogin Maria Teresa schwingt das Tanzbein

Bei der Gala zum Forum «Stand, Speak, Rise Up» am Dienstagabend stand Großherzogin Maria Teresa gemeinsam mit Mitgliedern der SEMA (Global Network of Victims and Survivors to End War Rape) auf der Bühne.

Mit dem Forum, das am Dienstag und Mittwoch im European Convention Center auf dem Kirchberg stattfindet, soll das Bewusstsein für die Missstände in Kriegsgebieten, im Bezug auf Vergewaltigungen und sexuellem Missbrauch als Kriegswaffe, geschärft werden.

Nachdem viele Frauen von ihren eigenen Erlebnissen erzählt hatten, beendeten die Verantwortlichen den ersten Tag des Forums mit einem gemeinsamen Tanz, der die Verbundenheit und den Zusammenhalt ausdrückte.

(L'essentiel)