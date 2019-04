Gewittrige Schauer am Montagnachmittag

Der Start in die Woche ist nass. Leider bleibt es bewölkt mit einigen Schauern am Nachmittag, örtlich kann es Gewitter geben.Deshalb hat der staatliche Wetterdienst Météolux für die Zeit zwischen 14 und 22 Uhr seine gelbe Warnstufe ausgerufen. Die Temperatur liegt am Montag zwischen 12 und 14 Grad. Am Abend wird es mit 6 Grad kühler.

Der Dienstag beginnt bewölkt, am Morgen kann es nebelig sein. Die Temperatur liegt zwischen 5 und maximal 14 Grad.

Auch am Mittwoch und Donnerstag bleibt es bewölkt, bei 2 bis 11 Grad am Nachmittag. Die Temperaturen sinken gegen Ende der Woche. Am Freitagmorgen kann leichter Frost auftreten. Tagsüber bleibt es wolkig und trocken bei maximal 8 Grad.

(L'essentiel)