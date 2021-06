Luxemburg lockert mit dem System «Covid Check»

Premierminister Xavier Bettel (DP) ist am Mittwochnachmittag mit guten Nachrichten aus der vorangegangenen Regierungsrat-Sitzung ans Rednerpult getreten. «Die Tendenz geht in die richtige Richtung», fasst Bettel die aktuelle Corona-Lage im Großherzogtum zusammen. «Wir stehen allgemein wirklich gut da, aber das ist auch saisonal bedingt. Ich kann nicht sagen, wie es im Herbst oder Winter aussieht.» Die Impfung sei weiterhin der einzige Weg, um aus der Krise rauszukommen. Gerade dabei beklagt Bettel die nach wie vor unzuverlässigen Impfstoff-Lieferungen. 300.000 Menschen hätten bis Anfang Juli eigentlich geimpft sein können, aufgrund der Liefer-Engpässe werden es voraussichtlich bis zu 60.000 weniger sein, wie der Premier vorrechnet.

Aufgrund der deutlich entspannten Lage konnte man sich im Regierungsrat aber dennoch auf Lockerungen für mehr Normalität in zahlreichen Bereichen einigen. So wird die Ausgangssperre nach dem 12. Juni aufgehoben, auch für die Gastronomie gebe es dann keine Sperrstunde mehr. Außerdem werde «Zehn die neue Vier», scherzt Bettel in Anlehnung an Paulette Lenerts Merksatz «Vier ist die neue Zwei», mit welchem damals neue Lockerungen eingeführt wurden.

« Zehn ist die neue Vier »

Konkret bedeutet dies, dass ab dem 12. Juni bis zu zehn Personen sich in Privathaushalten treffen dürfen. Gleiches gilt für die Außengastronomie pro Tisch. In der Innengastronomie müssen sich die Wirte für ein Konzept entscheiden. Entweder können sie Vierertische anbieten, für die keine Tests mehr notwendig sind oder die Gastronomen können mit dem System «Covid Check» sämtliche Restriktionen im Innenbereich aufheben. Konkret bedeutet Covid Check: genesen, geimpft oder getestet. Die Informationen sollen unkompliziert und standardisiert in einem Zertifikat abgespeichert werden, welches sich via QR-Code abrufen lässt.

Bettel nennt zahlreiche Bereiche, wo Covid Check diesen Sommer große Vorteile bringen könnte. Versammlungen von elf bis 50 Menschen unterliegen der Distanzregeln mit Schutzmaske, es sei denn alle haben ein gültiges Covid Check-Zertifikat. Auch bei Versammlungen von 51 bis 300 Menschen befreit das neue System von allen Hygiene-Maßnahmen, während andernfalls Bestuhlung, Schutzmaske und Sicherheitsabstand Pflicht bleibt. Das neue System erlaube auch, dass Sportveranstaltungen und das Nachtleben im Großherzogtum wieder beginnen können, solange das Limit von 300 Menschen nicht überschritten werde. Und für größere Veranstaltungen von bis zu 2000 Menschen können Konzepte mit dem Gesundheitsministerium abgesprochen werden.

Bettel betont, dass die Pandemie noch nicht vorbei sei, aber die Lockerungen wieder mehr Normalität ins Großherzogtum bringen. Sowohl der Premier als auch Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) stellen klar, dass die neuen Freiheiten auch mehr Verantwortung bedeuten. «Das Ganze steht und fällt damit, dass die Menschen mitmachen», so Lenert. Eine Impfpflicht soll es auch weiterhin nicht geben, so Bettel. Für Menschen, die noch kein Impfangebot erhalten haben, sollen Test-Gutscheine zur Verfügung gestellt werden, die so lange gültig sind, bis ein Impfangebot vorliegt. Die neuen Maßnahmen gelten nach der Abstimmung durch die Chamber vorerst bis zum 15. Juli.

(Dustin Mertes/L'essentiel)