Gartensiedlungen in Esch wird Wasser abgestellt

Die Stadt Esch/Alzette hat in den letzten Monaten zahlreiche Vandalenakte in den Gartensiedlungen Bouwenacker und Schneier festgestellt. Dabei wurden die Wasserleitungen der Stadt illegal angezapft, wodurch Lecks entstanden, bei denen bis zu sechs Kubikmeter Wasser pro Stunde verloren ging.

Zudem wurden die Rückflussverhinderer an den Wasserverteilern manipuliert oder entfernt, obwohl sie notwendig sind, um das Trinkwasserverteilungsnetz der Gemeinde im Falle eines Druckverlustes vor Verunreinigungen zu schützen, erklärt die Stadt Esch in einer am Dienstagnachmittag veröffentlichten Pressemitteilung. «Mehrere Hauptleitungen wurden absichtlich sabotiert.»

Die Kommune hat nun harte Sanktionen beschlossen. Angesichts «der enormen Verschwendung von einigen tausend Kubikmetern Wasser pro Jahr» werde die Trinkwasserversorgung der betroffenen Gartensiedlungen ab diesem Mittwoch, 1. Juli, eingestellt. Mit «diesen vorsätzlichen Handlungen ist die Gefahr einer Verunreinigung des Trinkwassernetzes real». Die Bereitstellung von Wasser sei dort «keine Verpflichtung», so die Stadt.

(jw/L'essentiel)