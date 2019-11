Bedrückende Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt

Die Stimmung am wiedereröffneten Weihnachtsmarkt am Knuedler ist zwei Tage nach dem Tod eines kleinen Kindes gedämpft. Während viele Blumen an der Unglücksstelle abgelegt wurden, laufen über die Lautsprecher wieder erste Weihnachtslieder. «Die Musik stört mich», sagt Pia, die aus Diekirch gekommen ist. «Es ist wirklich traurig, aber das Leben muss weitergehen, leider kann man nichts ändern», kommentiert ihr Begleiter George die bedrückende Stimmung.

Die Wiedereröffnung des Weihnachtsmarktes stößt auf viel Unverständnis unter den Besuchern. «Es ist unglaublich», sagt Rhyane, 14 Jahre alt. «Das ist nicht richtig», findet auch Jemima, ihre Freundin. Die Mädchen sind mit ihrer Klasse aus dem belgischen Athus angereist, um die historischen Bauten und die Weihnachtsmärkte der Stadt zu besichtigen. «Die meisten Besucher halten sich in der Nähe der Buden auf, sie scheinen den Schauplatz der Tragödie zu meiden», beobachtet die luxemburgische Schülerin Syma.

François hingegen arbeitet in der Hauptstadt, war aber in den vergangenen Tagen im Ausland. «Ich verfolgte die Nachrichten, aber ich wollte es selbst sehen.» Am Ort des Geschehens herrscht eine auffällige Stille, während wenige Meter entfernt die Menschen an den Tischen der Weihnachtsbuden über die Ereignisse diskutieren.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)