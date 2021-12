1535° setzt Kreativität keine Grenzen

Während im Herzen des B-Gebäudes des 1535° in Differdingen in den Räumen hinter der Glasfront eine beeindruckende Ton- und Lichtschau in Endlosschleife lief, strickte Marina d'Alchemilla gestern Scheuerschwämme in Form von Brüsten. Das Creative Hub zeigte am Wochenende, wie viel Kreativität wirklich in den Räumlichkeiten steckt.

Die renovierte Halle, in der die Mieter des 1535° beim Tag der offenen Tür noch den Putz abwischten, wird als Proberaum für Tänzer dienen. Weiter sollen sechs Räume der Kreativität und dem Verkauf gewidmet werden.

Doch bleiben wir noch etwas beim Thema Nadeln und weiblicher Busen: Die Tätowiererin Sandra von Inktologie will es sich künftig zur Mission machen, Krebspatienten im Rahmen einer Brustrekonstruktion zu tätowieren. «Ich werde eine Fortbildung machen. Der neue Raum ist groß genug, um eine medizinische Kabine einzurichten», erklärt sie. Gestern beim Tag der offenen Tür füllte sich der Terminkalender der Luxemburgerin schnell. Unter anderem verkaufte sie auch Kerzen und Lithos an Besucher, die noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken waren. «Morgen ziehe ich mit meinen Sachen aus dem A-Gebäude um», sagte sie. Und auch Lisa Junius war bereits Teil der 1535°-Familie: «Der neue Raum bietet Platz für ein Atelier für meine Bilder und Keramiken sowie einen Laden.»

Davide Picci ist neu im Creative Hub. «Ich habe gerade mein Studium abgeschlossen und gründe eine Marke für ökologische Mode.» An Unterstützung fehle es ihm glücklicherweise nicht.

