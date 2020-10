Massenkarambolage legt Berufsverkehr lahm

Aufgrund eines Unfalls auf Höhe Munsbach ist es am Mittwochmorgen auf der A1 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Weil die Überholspur in Fahrtrichtung Luxemburg-Stadt gesperrt werden musste, hatte sich ein langer Stau gebildet, der zu Spitzenzeiten etwa 14 Kilometer bis auf Höhe Grevenmacher zurückreichte. Gegen 9 Uhr war die Unfallstelle geräumt, der Stau löste sich in der Folge auf.

Nach Angaben des CGDIS ereignete sich der Unfall gegen 6.55 Uhr. Fünf Fahrzeuge waren an der Unfallstelle kollidiert. Zwei Personen trugen Verletzungen davon und wurden ins Krankenhaus gebracht.

(L'essentiel)