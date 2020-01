Blitzer erfassen 772 Temposünder pro Tag

Im Jahr 2019 wurden 282.000 Fahrzeuge im Großherzogtum geblitzt, so die Statistik der Polizei, die RTL am Donnerstag veröffentlichte. Die Radargeräte im Land lösten somit etwa 772 Mal am Tag aus und die großherzogliche Polizei erstellte 1700 Berichte.

Im Jahr 2018 waren es noch 252.000 Autos, im Jahr davor 241.000 und 2016 255.000. Vom Rekordwert im vergangenen Jahr waren 157.000 Temposünder in luxemburgischen Fahrzeugen unterwegs, gefolgt von 41.000 Franzosen, 34.000 Belgiern, 18.000 Deutschen und 17.000 Niederländern.

25 stationäre Blitzer im Jahr 2019

Insgesamt wurden seit der Installation der ersten stationären Blitzer in Luxemburg am 16. März 2016 1.030.000 Fahrzeuge geblitzt. Im Großherzogtum hat die Anzahl der stationären Radare von 10 auf 25 im Jahr 2019 zugenommen, was auch die Zunahme bei den geblitzten Temposündern erklärt.

In den Jahren 2017 und 2019 wurden auch zwei Baustellenradargeräte installiert. Darüberhinaus führt die Polizei auch Kontrollen mit mobilen Blitzern durch. Einige von ihnen werden täglich bei L'essentiel angekündigt.

(mm/L'essentiel)