Schlichtungsstelle in Luxemburg hat mehr zu tun

Die Arbeit der Schlichtungsstelle für Verbraucherstreitigkeiten hat 2020 während der Corona-Krise zugenommen. Aus dem Tätigkeitsbericht des Wirtschaftsministeriums geht hervor, dass den Service national du médiateur de la consommation (SNMC) im vergangenen Jahr 545 Anfragen erreichten. Das entspricht einem Anstieg um 18,5 Prozent im Vergleich zu 2019. 71 der 545 Fälle konnten im Detail abgeschlossen werden, davon 65 mit einer Einigung zwischen den Parteien.

Aufgabe des SNMC ist, Verbraucher und Gewerbetreibende über das Verfahren der außergerichtlichen Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten zu informieren. (134 Fälle, also 30 Prozent mehr als 2019). Sollte das SNMC nicht zuständig sein, würden die Anträge an die zuständigen Behörden oder Institutionen weitergeleitet (211 Anfragen in 2020). Ist keine andere qualifizierte Stelle zuständig, befasst sich die Schlichtungsstelle selbst mit dem Verbraucherstreit. (190 Fälle, ein Anstieg um 47,3 Prozent).

Gesetz zur Erweiterung der Zuständigkeiten

Ein Großteil der Streitigkeiten betraf demnach den Online-Handel, Autos oder Immobilien: Streitigkeiten aus dem täglichen Leben der Menschen, Fälle mit einem starken «emotionalen» Inhalt, wie Claude Fellens, der Bürgerbeauftragte für Verbraucher, sagt. Mehr als die Hälfte der Anträge seien von Menschen eingereicht worden, die nicht in Luxemburg lebten. Doch die allgemeine Zunahme von Anträgen auf «außergerichtliche Einigungen» sei ein Trend, der auch in Deutschland, Belgien oder Österreich zu beobachten sei, mit denen die Schlichtungsstelle in Luxemburg zusammenarbeite.

Claude Fellens, aber auch Wirtschaftsminister Franz Fayot, erwähnten am Dienstag den neu eingebrachten Gesetzesentwurf, der die Kompetenzen der SNMC stärken soll. Auch wenn die überwiegende Mehrheit der Fälle vorerst Privatpersonen (mehr als 97 Prozent) beträfe, möchte die Schlichtungsstelle auch Händlern und Selbständigen künftig mehr Unterstützung bieten.

