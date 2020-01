Emma und Gabriel bleiben auch 2019 an der Spitze

Seit 2014 liegen die Namen Emma und Gabriel unangefochten auf dem ersten Platz bei Neugeborenen. Auch im vergangenen Jahr hat sich daran nichts geändert. Sie stehen an erster Stelle in den Robert-Schuman-Krankenhäusern und im Centre Hospitalier de Luxembourg.

Im Centre Hospitalier Emile-Mayrisch, in Esch, liegt Gabriel knapp vor Diego. Im Centre hospitalier du Nord in Ettelbrück wurde Gabriel allerdings von Charel, der luxemburgischen Version von Charles, überholt. Zweisilbige Vornamen liegen schon seit langem im Trend. Deshalb liegen auch überdurchschnittlich viele Leos, Mias, Louis, Leas, Noahs, Lucas und Chloés auf den Neugeborenenstationen in der Hauptstadt.

Aber auch einige dreisilbige Kandidaten wie Charlotte, Rafael und Matteo haben es in die Top 10 geschafft. Außerdem finden sich auch einige exotische Namen bei den Neugeborenen in Luxemburg, wie beispielsweise Umaro (portugiesischer Männername) und Bibhishika (indischer Frauenname). Die Behörden sind bei den Namen flexibel, solange sie den Kindern nicht schaden.

(Séverine Goffin/ L'essentiel)