Die Nationalbibliothek erfindet sich neu

Die neue Nationalbibliothek Luxemburg in Kirchberg setzt nicht nur bei der Architektur Maßstäbe, sondern denkt das Konzept auch konsequent weiter. So wurde unter anderem die Ausleihe von Büchern revolutioniert. Von nun an ist es nicht mehr notwendig, sich am Schalter anzustellen. Elektrische Terminals, darunter eines außerhalb des Gebäudes, nehmen den Bibliothekaren einen Teil ihrer Arbeit ab. So können Bücher sogar außerhalb der Öffnungszeiten zurückgegeben werden.

Aber nicht nur Leseratten werden hier glücklich. In Audioräumen können Sprachen gelernt werden, im Musikraum kann am Klavier musiziert werden. Darüber hinaus ist die kostenlose BnL-Karte nicht nur der Schlüssel zur Ausleihe von Büchern. Im Bereich der Mediathek gibt es auch DVDs, die mit ebenfalls ausleihbaren Kopfhörern geschaut werden können.

«Es ist ein sehr innovatives Konzept. Wir haben gerade zwei Stunden in einem Raum verbracht, unser Computer ist mit einem Bildschirm verbunden. Wir waren selten so produktiv», sagten Amber, Lucas und Stephanie, drei Studenten aus Großbritannien. Auch Jeff, ein junger Vater, ist begeistert von den neuen Möglichkeiten. Er hat mit seiner dreijährigen Tochter das Eltern-Kind-Zimmer als Gewinn für beide entdeckt. «Es gibt Spiele und Bücher, die sie entdecken kann, während ich an meiner Forschung arbeite», freut sich der 30-Jährige.

(Ana Martins/L'essentiel)