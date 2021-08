Hunderte demonstrieren auf dem Kirchberg

Zahlreiche Menschen haben am Samstag in Luxemburg-Stadt ihre Solidarität mit Afghanistan bekundet. Zu der Demonstration vor der Philharmonie auf dem Kirchberg hatte der Verein Afghan-Lux Community Outreach Asbl aufgerufen. Nach einer Schätzung des Vereinsvorsitzenden Farid Azizi sollen etwa 150 bis 200 Personen an der Demo teilgenommen haben. Bei der friedlichen Demonstration wurde der Forderung des Vereins nach humanitären Visa Ausdruck verliehen. Luxemburg soll demnach für Menschen in Gefahr eine Einreiseerlaubnis ausstellen. Zudem solle das Großherzogtum sich bei den Vereinten Nationen dafür einsetzen, dass die UN-Mitgliedsstaaten den Taliban-Staat nicht anerkennen.

«Afghanistan geht seit 40 Jahren durch die Hölle, und die Situation hat sich in den letzten Tagen noch verschlimmert», sagte Farid Azizi. Man könne sich nicht damit abfinden, dass die Flüchtlinge auf die Nachbarländer (Pakistan, Iran, Tadschikistan usw.) verteilt werden. Dort werde ihnen mit Sicherheit das Recht auf Bildung verweigert, sagte Azizi weiter.

Außenminister Jean Asselborn versicherte am Mittwoch in einer Pressekonferenz, dass die in Luxemburg lebenden Afghanen bleiben und Arbeit finden können. Das gelte auch für diejenigen, deren Asylanträge abgelehnt worden seien. Der Verein betont seinerseits die Notwendigkeit, dass die Flüchtlinge schnellstmöglich Papiere erhalten sollten, damit sie auch arbeiten können. Offiziell leben etwa 775 Afghanen in Luxemburg, aber die tatsächliche Zahl wird von Afghan-Lux Community Outreach auf mehr als 1500 geschätzt. Darin enthalten sind auch Personen, denen bislang kein internationaler Schutz gewährt worden sei.

(L'essentiel)