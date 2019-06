Polizei nimmt Cannabis-​​Shops unter die Lupe

Das Thema rund um Cannabis erhitzt in Luxemburg die Gemüter. Am Donnerstag haben Polizei und Zollverwaltung den Geschäften in Luxemburg einen ganz speziellen Besuch abgestattet. Einige Shops im Großherzogtum bieten legal Ware an, die weniger als 0,3 Prozent des psychoaktiven Wirkstoffs THC beinhalten.

Die Beamten kontrollierten nun, ob diese Waren rechtlich zugelassen sind, wie aus einem Communiqué der Justiz hervorging, die für die Überwachung der Operation zuständig ist.

Was ist legal?

Der Verkauf jener Produkte, die oft das gleiche Aussehen wie Cannabis haben, ist im Land legal, sofern die Komponenten die Rate von 0,3 Prozent THC (Cannabinoid mit psychoaktiven Eigenschaften) nicht überschreiten.

34 Geschäfte unter die Lupe genommen

Die Bamten überprüften, ob die zum Verkauf stehenden Produkte diesen geltenden Rechtsvorschriften entsprachen. Zu diesem Zweck wurden Proben entnommen. Die Ergebnisse würden später bekanntgegeben werden.

Insgesamt 34 Shops sind am Donnerstag begutachtet worden. Der Einsatz erforderte 75 Polizei- und Zollbeamte.

(jg/L'essentiel)