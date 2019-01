Taxipreise ziehen in Luxemburg kräftig an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das neue Gesetz über die Organisation von Taxidiensten hat nach Ansicht der luxemburgischen Verbraucherunion (ULC) sein Ziel verfehlt. Der 2016 in Kraft getretene Text ermöglichte den Dienstleistern ihre Preispolitik selbst zu gestalten und zielte darauf ab, den hohen Tarifen in Luxemburg entgegenzuwirken.

Laut dem Statistikistitut Statec habe dies zunächst auch funktioniert: Zwischen März und Juli 2017 seien die Preise zunächst um 4,3 Prozent nach unten gegangen. Bis zum Dezember 2018 habe Statec dann aber einen Anstieg um 11,2 Prozent festgestellt. Netto seien Taxifahrten seit Dezember 2016 im Großherzogtum um 6,6 Prozent teurer geworden. Damit «gehören Taxifahrten in Luxemburg nach wie vor zu den teuersten in ganz Europa», kritisieren die Verbraucherschützer in ihrer Pressemitteilung.

Die ULC fordert die Regierung daher auf, den entsprechenden Gesetzestext noch einmal zu überarbeiten. Sie rät Verkehrsminister François Bausch, eine neue Studie in Auftrag zu geben, auf deren Ergebnissen der Gesetzestext neu formuliert werden müsse. Bereits Erfahrungen im Ausland hätten gezeigt, dass die Liberalisierung der Preise zu höheren Tarifen geführt hat. Der Verband der Taxifahrer will nach einem Treffen mit Bausch Stellung zu dem Thema beziehen. Die ULC rät den Verbrauchern, die Preise vor Fahrtantritt nachzufragen und zu vergleichen.

