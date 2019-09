Schneider weist Greenpeace-​​Vorwürfe zurück

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Umweltorganisation Greenpeace hat am Montag beim Verwaltungsgericht eine Klage gegen den Minister für soziale Sicherheit, Romain Schneider, eingereicht. Die Umweltschützer werfen dem Minister vor, bei der Offenlegung der Investitionen des Pensionsfonds nicht transparent genug gewesen zu sein. Laut dem Greenpeace-Jahresbericht 2018 investiert der Fonds in 27 der 50 größten multinationalen Unternehmen im Bereich der fossilen Brennstoffe – was im krassen Widerspruch zum Pariser Klimabkommen stünde.

Schneider antwortete am Montagnachmittag auf die Vorwürfe. Der Minister wies diese zurück und missbilligte «eine derartige Kommunikation». Er forderte einen konstruktiven Dialog mit Verbänden und NGOs, die in den Bereichen Umwelt und Klima tätig sind.

« Informationen sind frei zugänglich »

Auf die Frage nach den Investitionen des Pensionsfonds teilte Schneider mit, dass «sozial verantwortliche Investitionen eine der Prioritäten sind». Desweiteren verwies der Minister auf die Strategie zur Umsetzung verantwortungsbewussterer und ökologisch nachhaltiger Investitionen. Diese ziele darauf ab, den Verpflichtungen Luxemburgs gegenüber dem Pariser Abkommen Rechnung zu tragen.

In Bezug auf den Vorwurf der Intransparenz erklärte Schneider, dass alle Informationen zu den Investitionen des Pensionsfonds auf dessen Website zu finden sind. Der Minister zeigte sich überrascht: «Die von Greenpeace angeforderten Informationen sind für jeden Bürger, jede Vereinigung und jede Institution frei zugänglich».

