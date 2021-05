Der Sommer könnte Anfang Juni zurückkehren

Der Sommer in Luxemburg lässt weiterhin auf sich warten, das schlechte Wetter soll mindestens bis Ende des Monats Mai anhalten, so Luca Matthias, Meteorologe bei MeteoLux. «Seit Anfang Mai haben wir es mit einer nordatlantischen Strömung zu tun, die für drei Tage durch eine südliche Strömung (27 Grad bei der Mosel am 9. Mai) unterbrochen wurde. Aber die Westströmung ist zurückgekehrt und scheint im Moment sehr stabil zu sein», so der Spezialist. Erst Anfang Juni rechnet er mit einer Verbesserung.

«Der Frühling 2021 wird höchstwahrscheinlich kühler sein als die klimatologische Norm von 1991-2020. Wir haben eine Differenz von vier Grad im Vergleich zum Durchschnitt», fasst der Meteorologe zusammen. Dafür erwartet Matthias zwischen Juli und September höhere Temperaturen als in den vergangenen Jahren.

«Die saisonalen Modelle sagen einen leichten Anstieg der Sommertemperaturen von 1 bis 1,5 Grad auf dem europäischen Kontinent voraus. Aber diese Vorhersagen, die Monate im Voraus gemacht werden, sind nicht immer zuverlässig», fasst er zusammen.

