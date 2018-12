Polizei fahndet weiterhin nach flüchtigen Tätern

Nach einem Einbruch in Bonneweg am Donnerstagabend wollten drei Täter in einem schwarzen Mercedes mit belgischem Kennzeichen auf der A1 in Richtung Deutschland fliehen, bauten dann aber im Bereich der Autobahnabfahrt auf den Kirchberg beziehungsweise auf die A7 einen Unfall, in welchen auch zwei andere Fahrzeuge verwickelt waren. Das bestätigte die Polizei am Freitagmorgen. Nach Angeben eines Polizeisprechers wurde dabei niemand verletzt.

Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß in den angrenzenden Wald. Wie die Polizei am Freitagmorgen außerdem berichtet, gab es in der Nacht neue Entwicklungen. Diese werden aber aufgrund weiterer Ermittlungen noch nicht bekannt gegeben. Die Polizei hat am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr eine Suchaktion gestartet. Die Fahndung finde sei weiterhin in vollem Gange.

(L'essentiel)