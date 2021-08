Biker bei Crash in Kayl schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall mit einem Auto in der Rue de Dudelange in Kayl schwer verletzt worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Der Mann wurde nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Autofahrer stand nach Polizeiangaben unter Alkoholeinfluss. Weil der gemessene Wert allerdings unter der Grenze von 1,2 Promille lag, sei der Führerschein nicht eingezogen worden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Strecke voll gesperrt werden und wurde erst gegen 16 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

(L'essentiel/DPA )