Benzin wird wieder ein Stück günstiger

An den Säulen des Großherzogtums wird der Benzinpreis am Freitag sinken. Das teilt das Energieministerium am Freitag mit. Dann kostet der Liter Benzin der Sorte Super 95 0,968 Euro. Das entspricht einem Preisnachlass um 2,1 Cent.

Den Tankstopp auf den Freitag zu verschieben könnte sich also lohnen. Für Super 98 und Diesel wurden hingegen keine Preisänderungen angekündigt.

(L'essentiel)