Der Hof reagiert auf den Waringo-​​Bericht

Das Hofmarschall des Großherzoglichen Hofs hat am Freitag nach der Veröffentlichung des Waringo-Berichts, der sich unter anderem mit der Personalpolitik am Hof befasst, sehr schnell reagiert. «Im Interesse einer größeren Transparenz und Modernisierung wird der Hof einen konstruktiven Beitrag zur Umsetzung der in diesem Bericht vorgeschlagenen Verbesserungen leisten», hieß es in einer Erklärung.

Der Bericht weist auf eine Reihe von Elementen hin, die eine Reform der Monarchie in Luxemburg erfordern.

(L'essentiel)