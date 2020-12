Luxemburg macht bis Mitte Januar dicht

«Die Analyse der Corona-Lage im Land zeigt, die Zahlen gehen in die richtige Richtung». Mit diesen Erkenntnissen leitet Premierminister Xavier Bettel (DP) am Montag die Pressekonferenz zur aktuellen Situation im Großherzog ein. Die Zahlen seien derzeit am sinken, aber nicht so stark, wie sie es müssten. Die derzeit gültigen Maßnahmen hätten sich als wirksam erwiesen, müssten aber nochmal verstärkt werden.

Deshalb hat sich der Regierungsrat auf weitere Einschränkungen und Verschärfung bestehender Maßnahmen geeinigt. Wo es möglich ist, soll verstärkt auf Homeoffice gesetzt werden. In Bereichen, in denen das nicht möglich ist, sollen die Aktivitäten soweit wie möglich eingeschränkt werden. Weiterhin kündigte Bettel an, dass die Schulen nach den Ferien zunächst für eine Woche «Homelearning» machen werden. Außerschulische Aktivitäten sind bis zum 19. Januar ausgesetzt. Auch der Horesca-Sektor bleibt weiter geschlossen. Geschäfte dürfen nur noch Dinge des täglichen Bedarfs verkaufen.

Geldstrafe wird verdoppelt – Alkoholverbot

Für Verstöße gegen die Corona-Verordnung werden künftig Geldstrafen ab 300 Euro fällig. Im Großherzogtum wird zudem Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit künftig verboten sein. Sportliche Aktivitäten sollen nach dem Gesetzentwurf der Regierung auf den häuslichen Bereich beschränkt werden. Damit müssen nun auch Sportvereine auf den Trainingsbetrieb verzichten. Die Ausgangssperre gilt ab dem 26. Dezember bereits ab 21 Uhr, statt wie bisher um 23 Uhr.

Im Zusammenhang mit der erteilten Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer durch die EMA erklärte Xavier Bettel, dass in Luxemburg erste Impfungen am 28. oder 29. Dezember stattfinden könnten. Das hänge allerdings von der Lieferung der Impfstoffdosen ab. Zunächst sollten Pflegekräfte die Impfungen zu erhalten. Ab dem 30. sollen dann die Pflegeheime folgen.

«Oktober hat uns gezeigt was ‹exponentiell› bedeutet»

Nach dem Premierminister ergreift Gesundheitsministerin Paulette Lenert das Wort: «Der Oktober hat uns gezeigt, was ‹exponentiell› bedeutet.» Im Herbstmonat sind die täglichen Zahlen in Luxemburg im Vergleich zur ersten Welle in ungeahnte Höhen geschossen. Die Zahlen hätten sich auf einem hohen Plateau eingependelt, berichtet Lenert weiter. Doch diese hohen Zahlen bedeuten demnach erhöhten Stress für das Personal in den Krankenhäusern. Auch dort gebe es immer häufiger Ansteckungen.

Die sinkenden Zahlen hätten zudem gezeigt, dass die Menschen sich weitgehend an die bisher geltenden Maßnahmen gehalten haben. Lenert wähnt Luxemburg auf einem guten Weg, aber da Feiertage und Winter zusammenträfen, müsse man jetzt reagieren. Zudem gebe es laut einer französischen Studie immer noch große Unsicherheiten, was die Ansteckungswege betreffe. Demnach könnten 35 Prozent der Infizierten nicht mit Sicherheit sagen, wo sie sich angesteckt haben.

Im Großherzogtum sein man sich bewusst, dass ein geteiltes Büro und damit verbunden ein lascherer Umgang mit den Abständen einen Risikofaktor bilde. Deshalb setzt die Regierung verstärkt auf Homeoffice. Noch immer gebe es zahlreiche Menschen, die selbst keine Symptome hätten und somit nicht wüssten, dass sie das Virus übertragen können. Deshalb appelliert Lenert an alle Menschen, die bei sich auch nur den Anflug einer Erkrankung verspüren: «bei den geringsten Symptomen so schnell den Arzt kontaktieren, sich isolieren, zu Hause bleiben und einen Test machen.»

