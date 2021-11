Sind Blitzer-​​Warnungen auf Facebook legal?

Anfang Oktober wurden in der Schweiz insgesamt 96 Menschen wegen Warnung vor Verkehrskontrollen zu Geldstrafen in Höhe von mehreren hundert Euro vor Gericht verurteilt. Ihnen war vorgeworfen worden, in einer WhatsApp-Gruppe mit 215 Mitgliedern den Standort von Radarfallen und Verkehrskontrollen verbreitet zu haben. Die Schweizer Behörden argumentierten damit, dass der Austausch in sozialen Netzwerken über die Privatsphäre hinausgegangen sei und einen öffentlichen Charakter angenommen habe.

Doch wie sieht es hierzulande aus? «Da diesbezüglich kein Gesetz vorhanden ist, gibt es auch in diesem Zusammenhang keine Kontrollen und es werden auch keine Strafen verhängt», erklärt die Polizei auf Nachfrage von L’essentiel. In Luxemburg wäre eine Maßnahme wie in der Schweiz also nicht denkbar. Die Facebook-Gruppe «Police Kontrol Luxembourg» zählt immerhin 92.000 Mitglieder.

« Kann einen Beitrag zur Lösung des Problems leisten »

Bei der Luxemburger Polizei begrüße man das Teilen der Verkehrskontrollen in den Sozialen Netzwerken sogar, damit könne man Unfällen vorbeugen. Das Ziel der Kontrollen bestehe nicht darin, die Fahrer zu bestrafen – ganz im Gegenteil. «Wenn die Ankündigung der Kontrollen zu mehr Aufmerksamkeit der Autofahrer führt, dann kann dies sogar einen Beitrag zur Lösung des Problems leisten», so die Polizei.

Während die Warnung in den sozialen Netzwerken toleriert wird, kann die «analoge Warnung» für Autofahrer ein Bußgeld bedeuten: Wer andere Autofahrer durch Hupen auf eine Verkehrskontrolle aufmerksam macht, muss zahlen, wenn er dabei erwischt wird. Laut Artikel 131 der Straßenverkehrsordnung ist das Hupen aus einem anderen Grund als der Sicherheit prinzipiell verboten. Wer die Autohupe nicht wie in der Straßenverkehrsordnung vorgesehen nutzt, muss eine Geldstrafe von 49 Euro zahlen.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)