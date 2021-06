Die Maske in der Pause ist nicht überall Geschichte

Einige Leute haben sich mehr Lockerungen in der Schule erhofft. Besonders angesichts der starken Hitze. Doch im jüngsten Covid-Gesetz, das am Sonntag in Kraft trat, hat die Regierung nur die Pflicht zum Tragen einer Maske im Freien aufgehoben. Ein erster Schritt. Doch im Großherzogtum gibt es noch Pausenhöfe, auf denen weiterhin Maske getragen werden muss. Die Europäischen Schulen Luxembourg 1 und 2 in Kirchberg und in Bartringen/Mamer haben entsprechende Schritte beschlossen.

Die Eltern wurden in einem Schreiben über die Maßnahme informiert. «Die Gesundheit und Sicherheit unserer gesamten Schulbevölkerung steht immer im Mittelpunkt unserer Überlegungen und in diesem Zusammenhang hat unsere Schule bereits im Mai 2020 das obligatorische und kontinuierliche Tragen von Masken während der gesamten Zeit auf unserem Gelände eingeführt, lange bevor dies in den nationalen öffentlichen Schulen verpflichtend wurde», erklärt Martin Wedel, der Schulleiter der ES Luxemburg 1 gegenüber L'essentiel.

Die Erfahrung habe gezeigt, dass das Tragen von Masken zu einer sehr stabilen Gesundheitslage innerhalb der Schule geführt habe. Die Infektionsrate sei dadurch sehr niedrig gewesen. Schulleiter Wedel sagt weiter: «Und im Sinne der Kontinuität und vor allem zur Vermeidung jeglicher Gefahr im Endspurt dieses Schuljahres habe ich entschieden, dass das Tragen einer Maske auf unserem Gelände bis einschließlich des letzten Wochenendes des Schuljahres, also bis einschließlich 3. Juli 2021, weiterhin Pflicht sein wird.»

Betroffen sind Schüler aller Stufen und Mitarbeiter

Die Eltern der Europaschüler Luxemburg 2, haben einen Brief vom Direktor Per Frithiofson erhalten, der dieselbe Entscheidung enthält. «Die Situation wird natürlich Ende August für den Beginn des Schuljahres 2021/2022 neu bewertet werden», heißt es in dem Schreiben. Diese Schulen mit Sitz im Großherzogtum haben sich daher entschlossen, über die nationalen Anforderungen hinauszugehen. «Die Europäischen Schulen fallen nicht unter die luxemburgische Gesetzgebung. Sie können also strengere Maßnahmen anwenden, wenn sie wollen», heißt es dazu aus dem Bildungsministerium.

Die Entscheidung ist bei den Familien auf gemischte Reaktionen gestoßen. Es gibt diejenigen, die darauf hinweisen, dass es nur noch drei Wochen bis zu den Sommerferien sind, und diejenigen, die empört sind. «Ich verstehe nicht, warum unsere Schule im Gegensatz zu anderen europäischen Schulen überall, besonders in Brüssel, nicht der von der Regierung vorgegebenen Linie folgt. Wir bitten nicht darum, weniger zu tun, sondern das zu tun, was andere Schulen tun», sagte eine Mutter, für die «Kontinuität» kein akzeptables Argument ist. Sie weisen auch auf Ungereimtheiten hin: «Kinder spielen ohne Masken gemeinsam in den Parks.»

Eine Petition auf der Website der Chamber, die eine Lockerung der Maskenpflicht in Schulen und außerschulischen Einrichtungen fordert, hatte am Dienstag, 14 Tage vor Ende des Schuljahres, 2330 Unterschriften erreicht. «Das Thema wird wieder im Mittelpunkt der Debatte stehen, und drei Wochen sind eine lange Zeit bis zu den Ferien», sagte Perrine Pouget, die die Petition mitinitiiert hat, in einer Erklärung. In einer Ende letzter Woche veröffentlichten Stellungnahme forderte der Ombudsmann fir Kanner a Jugendlecher, Charel Schmit, die politischen Entscheidungsträger auf, «dass der Maskenzwang für Kinder in Schulen und außerschulischen Einrichtungen gelockert oder sogar so schnell wie möglich abgeschafft wird und seine Angemessenheit einer echten Neubewertung unterzogen wird».

(nm/L'essentiel)