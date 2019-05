Ein Vier-​​Sterne-​​Menu für Hunde und Katzen

Der ehemalige Handballer Olivier Shimpf wurde zum Huskyzüchter, nachdem er aufgrund einer Verletzung gezwungen war, seine Karriere zu beenden. Mit seinen Rassehunden gewann der Elsässer später viele internationale Wettbewerbe, machte Schlittenexpeditionen, stand aber vor einem Problem.

«Ich konnte nicht die richtigen Futtermittel finden, um sie optimal zu ernähren. Also habe ich meine eigenen Marken entwickelt», erklärt der Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens Oasis Shadrin, das er nach seinem verstorbenen Hund benannt hat. «Der erfolgreichste Husky aller Zeiten», wie Shimpf sagt.

Rückkehr nach Luxemburg

Er und sein Team kreieren Tiernahrung, die sehr fleischreich ist. Die Rohstoffe kommen aus Europa, das Futter wird in Frankreich, Belgien und der Tschechischen Republik hergestellt. Seit 2008 ist die Firma in Luxemburg ansässig. Am kommenden Freitag eröffnet das Unternehmen in Oberwormeldingen ein 1000 Quadratmeter großes Lager mit einem angeschlossenen Direktverkauf. Eine neue, vierte Marke wird ebenfalls eingeführt.

Innerhalb der kommenden zwei Jahre soll das komplette Lager sowie der Versand aus der Tschechischen Republik in das Großherzogtum zurückgeführt werden.

(Mathieu Vacon/L´essentiel)