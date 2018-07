Weitere neue Wohnungen in Diekirch geplant

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Innenstadt von Diekirch soll künftig ein neues Gesicht erhalten. Das Sanierungsprojekt in der ehemaligen Militärsiedlung ist seit einigen Jahren im Gange. Bisher waren 150 Wohnungen auf dem Gebiet geplant. Am Donnerstag kündigten der Minister für Wohnungsbau, Marc Hansen (DP), und der Bürgermeister der Gemeinde, Claude Haagen (LSAP) an, zusätzlich zu den 150 noch 30 weitere Wohnungen zu errichten.

Auf einer Fläche von zwei Hektar sieht das Projekt neben Wohnungen auch den Bau von Geschäften, Kindertagesstätten, Parkplätzen und Büros vor. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für verbilligtes Wohneigentum (SNHBM) entwickelt, mit dem Ziel, «einen sozialen Mix mit preiswerten Wohnungen zu fördern», so Hansen. Einige Unterkünfte werden für die in der Grand-Duc-Jean-Kaserne stationierten Rekruten reserviert sein. Die Bauarbeiten sollen 2020 beginnen und die ersten Mieter und Eigentümer sollen 2022 einziehen.

Claude Haagen legte den Schwerpunkt auf die «Lebensqualität». Die Wohngebäude sollen «maximal vier Stockwerke und ein Mansardengeschoss, das von der Straße nicht sichtbar ist, umfassen». Die Fußgängerzone soll bis zur Sauer ausgebaut werden und der neue Stadtteil soll «mit dem Rest der Gemeinde verschmelzen». Die Idee ist, «praktische Orte für Bewohner und Geschäfte» zu schaffen. Weder Marc Hansen noch Claude Haagen haben sich über die Kosten des Projekts geäußert.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)