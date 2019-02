«Keine Hierarchie» zwischen Schneider und Braz

Seit dem Amtsantritt der derzeitigen Regierung Anfang Dezember hat Luxemburg zum ersten Mal in seiner Geschichte zwei stellvertretende Premierminister, Étienne Schneider (LSAP) und Félix Braz (Déi Gréng). Beide gaben zusammen mit Regierungschef Xavier Bettel (DP) am Donnerstag einige Details über die neue Organisation auf eine Frage des Abgeordneten Fernand Kartheiser (ADR) bekannt.

«Es gibt keinen Unterschied in der Hierarchie zwischen den beiden stellvertretenden Ministerpräsidenten», sagten die drei Männer in ihrer gemeinsamen Antwort. Das offizielle Protokoll klassifiziert die Minister jedoch nach ihrem Dienstalter in der luxemburgischen Regierung, so das Schreiben. Étienne Schneider (Februar 2012) erscheint daher vor Félix Braz (Dezember 2013).

In der Hierarchie sind beide den anderen Ministern und Staatssekretären übergeordnet. Ihre Aufgabe besteht darin, «den Premierminister auf seinen Wunsch in seinen Funktionen zu ersetzen, wenn er gelegentlich verhindert ist», präzisieren sie. Im Falle von Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden stellvertretenden Ministerpräsidenten liegt die endgültige Entscheidung immer bei ihrem Vorgesetzten, in diesem Fall Xavier Bettel.

