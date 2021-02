«Es ist absolut nicht der Moment für Lockerungen»

Die Tendenz in den Krankenhäusern zeige in die richtige Richtung. Auf der anderen Seite seien in Luxemburg sowohl die aktuellen Infektionszahlen als auch die Konzentration des Coronavirus im Abwasser zu hoch. Wie Premierminister Xavier Bettel (DP) zu Beginn der Pressekonferenz am Freitag erklärte, befinde sich das Land momentan in einer mehr oder weniger stabilen Situation. Sorgen bereiten dem Staatschef allerdings die Mutationen, die weiterhin auf dem Vormarsch sind. Deshalb müssten die derzeit geltenden Maßnahmen bis zum 14. März verlängert werden.

Die erste Phase der Impfkampagne sei nahezu abgeschlossen, wie Bettel erklärte. Sollten die bestellten Impfdosen in dem kommenden 14 Tagen das Land erreichen, könnte die zweite Phase eingeleitet werden, in der Personen über 75 Jahren sowie Personen aus der Hochrisikogruppe geimpft werden. Die mobilen Impfteams würden ihre Arbeit in den Altersheimen bald abschließen. «Wir wollen bei der Kampagne keine Zeit verlieren», sagte Bettel und bestätigte, dass Luxemburg medizinisches Personal in die portugiesische Region rund um die Stadt Evora geschickt habe, die zurzeit besonders schwer mit der Pandemie zu kämpfen hat. Desweitern erwähnte der Premier, dass Betriebe weitere Hilfen erhalten sollen. Nähere Informationen werde Mittelstandsminister Lex Delles am Montag nachreichen.

« Wir sind noch nicht über den Berg »

Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) erklärte im Anschluss, dass in Phase zwei 3500 Menschen pro Tag die Impfung erhalten sollen. Neben dem Zentrum in der Hall Victor Hugo in Luxemburg-Stadt würden demnächst auch Impfzentren in Bad Mondorf, Ettelbrück und Esch/Alzette geöffnet, wobei die Hochrisikopersonen die Spritze in den Krankenhäusern erhalten sollen.

Die Lage in den Krankenhäusern bezeichnete Lenert als «entspannt». Aber auch die Gesundheitsministerin zeigte sich angesichts der Mutationen besorgt. Das künftige Infektionsgeschehen sei schwer auszumachen. Auch in den Schulen habe die Verbreitung des Virus wieder angezogen. «Es ist absolut nicht der Moment für Lockerungen», sagte Lenert und ergänzte: «Nur weil wir mit den Impfungen begonnen haben, heißt das nicht, dass wir schon über den Berg sind.» Den in die Schlagzeilen geratene Impfstoff von Astrazeneca sollen hierzulande nur Personen im Alter unter 65 Jahren erhalten.

Zum Vorstoß des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans, der am Freitagmorgen Grenzkontrollen zu Luxemburg nicht mehr ausschließen wollte, erklärte Bettel, dass dazu bereits Gespräche mit den Nachbarn stattgefunden hätten. Der Premier betonte erneut, dass er die Schließung der Grenze kategorisch ablehne, da dies «dramatische Konsequenzen für Luxemburg hätte.»

(sw/L'essentiel)