Freibäder bereiten sich auf Saisonstart vor

Mit der bevorstehenden Sommersaison eröffnen auch die Freibäder des Großherzogtums wieder ihre Pforten. Um ein einwandfreies Badevergnügen gewährleisten zu können, muss ein Sicherheitssystem installiert werden, in dem auch Besucher Regeln befolgen müssen.

Im Aquasud in Differdingen bleiben die Teams flexibel aufgestellt, wie Direktorin Véronique Alves erklärt: «Wir passen die Zahl den vorhandenen Besuchern an. Bei Bedarf wechselt einer der Rettungsschwimmer aus dem Hallenbad nach draußen.» Genauso wie in Düdelingen und Remich werden Sicherheitsbeauftragte eingesetzt, um für Sicherheit vor Ort zu sorgen.

Sicherheitskräfte für Alkoholkontrollen

«Die Rettungsschwimmer konzentrieren sich nur auf die Becken. Die Aufgabe der Sicherheitskräfte besteht darin, die Taschen zu kontrollieren und sicherzustellen, dass die Menschen nicht außerhalb der dafür vorgesehenen Bereiche rauchen oder auch zu prüfen, ob Besucher Alkohol konsumieren», sagt Claude Tritz, Leiter des Düdelinger Schwimmbadnetzwerks. Die Vorgesetzten nehmen sich das Alkoholverbot zu Herzen: «Auf der einen Seite geht natürlich der Konsument ein Risiko ein, wenn er im Schwimmbad alkoholisiert ist. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch eine angenehme Atmosphäre für Kinder erhalten», ergänzt die Direktorin des Aquasud.

Zudem sei die Sauberhaltung der Räumlichkeiten eine große Herausforderung, besonders in der Hochsaison. Etwa stündlich würden Hygieneteams in den drei Freibädern saubermachen.

(Ana Martins/L'essentiel)