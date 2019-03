Fünf Masernfälle in Luxemburg gemeldet

Artikel per Mail weiterempfehlen

Fünf Masernfälle wurden in Luxemburg bestätigt. Das teilte das Gesundheitsministerium in einer Pressemitteilung am Freitagnachmittag mit. Die Fälle seien lokalisiert worden, allerdings bestehe nun die Gefahr, dass sich die hochansteckende Krankheit ausbreitet. Die erkrankten Personen sind zwischen acht und 17 Jahre alt und stammen nach Angeben des Ministeriums aus dem «Zentrum des Landes».

Das Ministerium warnt, dass der Masern-Virus hochansteckend sei. In einer nicht-immunen Population könne eine erkrankte Person 15 bis 20 Menschen anstecken. Außerdem könne die Krankheit zu schwerwiegenden Komplikationen führen und in den schlimmsten Fällen sogar zum Tod führen. Das Virus sei besonders für Kleinkinder, Erwachsene im Alter über 20 Jahren sowie für Schwangere und immunschwache Menschen gefährlich.

Bevölkerung soll Impfstatus überprüfen

Die Krankheit könne nicht behandelt, sondern lediglich ihre Symptome durch Medikamente gelindert werden. Die Impfung, so das Ministerium, «ist der einzige Weg, um vor Masern zu schützen und die Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung zu verhindern.» Zwei Dosen des Impfstoffs seien erforderlich, um einen vollständigen Schutz zu gewährleisten.

Die Gesundheitsdirektion fordert die Bevölkerung aufgrund des Ausbruchs auf, ihren Impfstatus zu überprüfen: Für Personen, die nach 1980 geboren wurden, ist der Impfstatus auf dem neuesten Stand, wenn zwei Dosen Masernimpfstoff in den Impfpass aufgenommen wurden.

Masern sind meldepflichtig

Sollte der Impfstatus nicht auf dem neuesten Stand sein, empfiehlt die Gesundheitsdirektion für Kinder, die zwölf Monate oder älter sind, zwei kombinierte Impfdosen gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken. Für Erwachsene, die nach 1980 geboren wurden und nicht zwei Dosen Masernimpfstoff erhalten haben, wird eine Impfung gegen Masern, Mumps, Röteln empfohlen.

Bei Personen, die mit einem Fall von Masern in Berührung gekommen sind, kann die Impfung, wenn sie innerhalb von 72 Stunden nach dem ersten potenziell infektiösen Kontakt durchgeführt wird, den Ausbruch der Krankheit verhindern oder ihre Symptome verringern.

Wenn Symptome auftreten, die auf Masern hinweisen, wird empfohlen, den Hausarzt zu konsultieren und den Kontakt mit gefährdeten Personen, die nicht vor Masern geschützt sind, zu vermeiden. Das Ministerium erinnert zudem daran, dass Masernfälle gemeldet werden müssen.

(sw/L'essentiel)