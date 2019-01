Neue «vel’oH!s» kommen erst, wenn alles rundläuft

Laut Stadt-Schöffe Patrick Goldschmidt (DP) sind die Probleme mit dem Elektrofahrradsystem «vel'oH!» noch nicht beseitigt. Die Stadt sei weiterhin auf den Dienstleister JC Decaux angewiesen.

«Es gibt Computerprobleme bei der Software, die sicherstellen soll, dass an allen Stationen Fahrräder verfügbar sind und darüberhinaus SChwierigkeiten mit der Stromversorgung der Bikes. Wir erwarten, dass JC Decaux dies so schnell wie möglich behebt», kommentiert er. Solange der Dienst nicht reibungslos läuft, wird es in der Hauptstadt auch keine neuen «vel'oH!»-Stationen geben, so Goldschmidt.

(L'essentiel)