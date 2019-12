Mehr Pakete und weniger Briefe in Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

2018 erhielt jeder Bewohner Luxemburgs im Durchschnitt 1,16 Pakete pro Monat. Im Jahr 2017 war es noch durchschnittlich ein Paket. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 9,95 Millionen Päckchen in Luxemburg zugestellt (ein Anstieg von 11,6 Prozent im Vergleich zu 2017).

Im Gegensatz dazu sank die Zahl der bearbeiteten Briefe zwischen 2017 und 2018 um 3,9 Prozent und lag im vergangenen Jahr bei 178,43 Millionen, wie eine Studie des Institut luxembourgeois de régulation (ILR) am Mittwoch zeigte.

Die Analyse ergibt weiter, dass der Umsatz im Postsektor in den vergangenen zwei Jahren um 2,7 Prozent auf 166,74 Millionen Euro gesunken ist. Auf Pakete entfallen demnach 32 Prozent des Gesamtumsatzes und 68 Prozent auf Briefe.

Briefporto bleibt stabil

«Die Zunahme des Paketverkehrs führt nicht automatisch zu einer Umsatzsteigerung», stellt das ILR fest. So stieg das verarbeitete Gesamtvolumen in zwei Jahren von 7,73 Millionen auf 9,95 Millionen Pakete, während sich der Umsatz 2017 und 2018 bei rund 53 Millionen Euro einpendelte. Das Porto für ein Paket sank 2018 gegenüber dem Vorjahr um 7,12 Prozent auf 5,35 Euro. Das Briefporto blieb dagegen bei 64 Cent.

«Was den Zugang zu Abholstellen betrifft, so stieg die Zahl der Selbstabholstellen von 32 im Jahr 2015 auf 91 im Jahr 2018, was einem Anstieg von 184 Prozent in drei Jahren entspricht. Andererseits sank die Zahl der Briefkästen laut ILR von 1141 im Jahr 2017 auf 1131 im Jahr 2018.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)