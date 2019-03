10.000 Schüler machen sich fürs Klima stark

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Wir befürchten, dass das Wetter es uns schwer machen wird, zu demonstrieren», sagen Sara, 18 und Silvia, 19, «aber ansonsten sind wir sehr zuversichtlich.» Die beiden sind Schülerinnen des École privée Marie Consolatrice und Mitglieder von «Youth for Climate».

Seit Februar treffen sich rund 40 junge Menschen wöchentlich, um sich auf den Klimastreik an diesem Freitag vorzubereiten. Dabei bewältigten die Jugendlichen vielfältige Aufgaben: «Erstellung und Verwaltung der Instagram- und Facebook-Seiten, die Kommunikation mit den anderen Schulen und der Polizei – all dies wurde in unseren Meetings besprochen.»

«Wir machen das nicht, weil es ein Trend ist»

Das Team begrüßt die Protestgenehmigung des Ministers für Bildung, Kinder und Jugend, Claude Meisch: «Aber selbst, wenn er die Erlaubnis nicht gegeben hätte, wären wir auf die Straße gegangen. Das ist der Zweck einer Demonstration. Dank dieser Geste können aber weitere Schüler daran teilnehmen.»

Bei der Demonstration werden rund 10.000 Jugendliche erwartet. Der Startschuss erfolgt um 12.30 Uhr am Glacis in Luxemburg. Danach geht es weiter zum Place Guillaume II, wo ein «offenes Mikrofon» installiert ist. Und nach der Demonstration? «Wir werden weiterhin Märsche und Demonstrationen organisieren, und Projekte durchführen. Wir tun dies alles nicht, weil es ein Trend ist. Wir werden weitermachen», erklären die beiden Mitglieder.

(Ana Martins/L'essentiel)