Spätsommer verabschiedet sich aus Luxemburg

Am frühen Montagmorgen strahlt die Sonne über Luxemburg. An diesen Anblick sollte man sich allerdings nicht gewöhnen, denn der Spätsommer verabschiedet sich nun langsam aus dem Großherzogtum. Es wird kälter und regnerisch.

Laut des Wetterdienstes MeteoLux ist bereits am Montagnachmittag mit leichten Regenschauern zu rechnen. Die Temperaturen bleiben dabei dennoch mild bei bis zu 16 Grad. In der Nacht zum Dienstag gehen die Temperaturen auf 3 bis 5 Grad Celsius herunter. Auch tagsüber wird es am Dienstag ungemütlich. Ab Mittwoch lässt sich die Sonne dann allerdings kaum noch blicken. Es kühlt bis Samstag bei leichten Regenschauern am Tag bis zu 7 Grad ab. In der Nacht bewegen sich die Temperaturen bei Tiefstwerten zwischen null und zwei Grad.

Autofahrer sollten spätestens jetzt daran denken ihr Fahrzeug wintertauglich zu machen. In Luxemburg herrscht Winterreifenpflicht. Wer dies missachtet und dennoch bei winterlichen Verhältnissen auf den Straßen unterwegs ist, muss mit einem Bußgeld rechnen. Und lange lassen nasse und rutschige Straßen mit Sicherheit nicht mehr auf sich warten.

(L'essentiel)