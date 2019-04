Obst und Gemüse ist beliebt in Luxemburg

Laut einer am heutigen Montag von Eurostat veröffentlichten Studie befindet sich Luxemburg in einer guten Position in der Rangliste der Länder, die regelmäßig Obst und Gemüse konsumieren. Der Studie zufolge essen 72 Prozent der Luxemburger Einwohner täglich Obst, womit das Großherzogtum hinter Italien (85 Prozent), Portugal (81 Prozent), Spanien (77 Prozent) und Irland (74 Prozent) auf Platz 5 in der EU rangiert. Der EU-Durchschnitt liegt bei 64 Prozent. Litauen (37 Prozent) , Bulgarien (37 Prozent) und Lettland (35 Prozent) zählen zu den Ländern mit dem niedrigsten Prozentsatz.

Auch Gemüse kommt laut der Studie in Luxemburg viel auf den Tisch. 74 Prozent der Einwohner geben an, täglich Karotten, Kartoffeln oder Lauch zu essen. Irland (84 Prozent) – genau wie Belgien – gefolgt von Italien (80 Prozent) und Portugal (78 Prozent) sind die größten Gemüsekonsumenten, während der EU-Durchschnitt bei 64 Prozent liegt. Am anderen Ende der Skala liegen Lettland (44 Prozent), Rumänien (41 Prozent) und Ungarn (30 Prozent).

(pp/L'essentiel)